Der französische Präsident Macron hält an seinem Plan fest, die Kathedrale Notre Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen.

Wegen der Corona-Krise ruhten die Bauarbeiten natürlich derzeit, erklärte Macron in einer Videobotschaft. Man werde aber alles tun, um die Frist einzuhalten. Macron dankte den Helfern, die vor einem Jahr das verheerende Feuer gelöscht hatten und sprach von einer ungeheuren Welle der Großzügigkeit in den Tagen danach.



Bei dem Brand des historischen Bauwerks waren am 15. und 16. April 2019 weite Teile von Notre Dame zerstört worden, der Vierungsturm und das Dach stürzten ein. Ursache war möglicherweise ein Fehler im elektrischen System. Auch eine nicht ausgedrückte Zigarette wird als Brandherd nicht ausgeschlossen.