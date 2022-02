Synodalversammlung der deutschen Katholiken (picture alliance/dpa)

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, sagte nach Abschluss der dreitägigen Versammlung in Frankfurt am Main, mehrere Reformtexte seien bereits endgültig verabschiedet worden, auch mit klaren Mehrheiten der Bischöfe. Mit Blick auf die Rolle der Frauen meinte Stetter-Karp, Menschenrechte in der Kirche seien erst dann Realität, wenn es Gerechtigkeit für alle Geschlechter gebe.

ZdK-Vizepräsident Söding hob hervor, dass die Gläubigen künftig an der Berufung von Bischöfen beteiligt werden sollten. Die Macht werde in der katholischen Kirche geteilt. Angesichts der Zurückhaltung des Vatikan zur Beteiligung von Gläubigen meinte der Limburger Bischof Bätzing, er glaube an eine Verständigung. Rom sei nicht die Weltkirche.

Die dritte Synodalversammlung hat zahlreiche Beschlüsse unter anderem zur Sexualmoral der katholischen Kirche gefasst. So forderten die Delegierten eine Gleichstellung Homosexueller, die Lockerung des Zölibat und mehr Mitbestimmung der Laien.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.