Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sieht bei der AfD - so wörtlich - "Parallelen zum Nationalsozialismus".

Parteichef Gauland bediene eine rechtsradikale Klientel und führe eine rechtsradikale Partei, sagte Sternberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Vor den anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen rief er zum - Zitat - "übergreifenden Widerstand aller freiheitlich-demokratischen Kräfte auf". Es müsse unmissverständlich deutlich werden: So etwas wolle man nicht und wähle man nicht.



Sternberg führte weiter aus, in der Endphase der Weimarer Republik habe es auch eine Partei gegeben, die Ungeheuerlichkeiten in die Parlamente getragen habe. Die Wahl eines Abgeordneten bedeute nicht automatisch, dass dieser sein Handeln nach demokratischen Prinzipien ausrichte. Die AfD sei immer schon eine Sammlungsbewegung rechter Kräfte gewesen, aber in jüngster Zeit habe sie sich eindeutig radikalisiert, meinte Sternberg.