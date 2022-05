Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz

Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Dem Trierer Bischof seien entscheidende Erfolge zu verdanken, erklärte ZdK-Präsidentin Stetter-Karp. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, sagte, Ackermann habe dafür gesorgt, dass Prävention und Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche vorangetrieben würden. Der Sprecher der Betroffenenorganisation "Eckiger Tisch", Katsch, betonte, es sei Zeit für einen Neuanfang. Ähnlich äußerte sich der Verein "Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier". Ackermann sei mit der Aufgabe überfordert gewesen.

Ackermann will das Amt des Missbrauchsbeauftragten im Herbst niederlegen. Die Deutsche Bischofskonferenz kündigte an, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in kirchlichen Zusammenhängen neu aufzustellen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.