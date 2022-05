Stuttgart

Katholikentag beginnt - Vorsitzender der Bischofskonferenz, Bätzing, unter Druck

In Stuttgart findet zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ein Katholikentag in Präsenz statt. Den Abschlussgottesdienst soll am Sonntag der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, leiten. Ihm wird vorgeworfen, einen Priester trotz Belästigungsvorwürfen befördert zu haben.

25.05.2022