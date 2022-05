Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart steht unter dem Motto "leben teilen". (imago / Arnulf Hettrich)

Im Mittelpunkt stehen Themen wie etwa Klimakrise, Pandemie, Krieg und Migration. Dazu gibt es mehrere Podiumsdiskussionen, an denen auch führende Politiker teilnehmen. Eröffnet wurde der heutige Tag der Konferenz am Vormittag mit einem Gottesdienst, an dem auch Bundesprädident Steinmeier teilnahm.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.