103. Deutscher Katholikentag (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die russische Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa erklärte, in vielen Ländern gehe Gefahr von populistischen Kräfte aus, ob von links oder von rechts. Wenn Menschen das Vertrauen in Institutionen und Medien verlören, spiele das den undemokratischen Kräften in die Hände. Der Magdeburger Bischof Feige wandte sich gegen die Vorstellung, Kirche dürfe sich nicht in die Politik einmischen. Dabei erinnerte er an die Zeit des Nationalsozialismus und Kommunismus, in der der Glaube ins Private zurückgedrängt worden sei. - Der Katholikentag dauert bis Sonntag.

