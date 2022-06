Fronleichnamsprozession (dpa / Peter Kneffel)

Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen werden bei den Umzügen tausende Teilnehmende erwartet, zum Beispiel in den Bistümern Münster, Köln, Paderborn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie in München und Bamberg in Bayern. In zahlreichen Gemeinden sind zudem kleinere Prozessionen geplant. An Fronleichnam verehren Katholiken vor allem die beim Abendmahl gereichte Hostie, die sie als Zeichen für die Gegenwart Christi in der Messe ansehen.

Die öffentliche Debatte um sexualisierten Gewalt durch Geistliche bleibt auch bei dem Hochfest präsent - vor allem in Münster, wo gerade eine neue Studie zum jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgestellt wurde. Dort wird das Thema nach Angaben des Bistums bei den Feierlichkeiten angesprochen werden.

