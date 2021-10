In Frankreich ist der Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission zur sexualisierten Gewalt in der Katholischen Kirche veröffentlicht worden. Danach haben sich zwischen 1950 und 2020 rund 3.000 Priester und Ordensleute an Kindern vergangen.

Der Vorsitzende der Kommission, Sauvé, sagte bei der Vorstellung des 2.500 Seiten umfassenden Abschlussberichts in Paris, man habe zwischen 2.900 und 3.200 potentielle Täter ermittelt. Darunter seien Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter. Insgesamt 330.000 Minderjährige seien Opfer sexuellen Missbrauchs geworden, davon seien allein 216.000 von Priestern und Ordensleuten missbraucht worden. Bis Anfang der 2.000er Jahre habe es ihnen gegenüber eine grausame Gleichgültigkeit gegeben. Man habe den Kindern nicht geglaubt. Nur in seltenen Fällen sei eine Entschädigung gezahlt worden - und dann auch nur, um ein Schweigen zu erkaufen.



Die Ergebnisse basieren demnach auf Daten aus Archiven von Kirche, Justiz, Staatsanwaltschaft und Medien sowie auf den Zeugenaussagen, die die Kommission erhielt. Das Gremium legte auch einen Katalog von Empfehlungen zur Missbrauchsprävention vor.



Der Abschlussbericht wurde der Bischofskonferenz übergeben. Die Bischöfe hatten die Gründung der Kommission Ende 2018 in Auftrag gegeben. Ihr gehören Juristen, Mediziner, Historiker und Theologen an.

