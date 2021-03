Der Aachener Bischof Dieser hat mit scharfen Worten die Entscheidung des Vatikan kritisiert, gleichgeschlechtliche Paare nicht zu segnen.

In einer Diskussionsveranstaltung in Aachen sagte Dieser an die Adresse der katholischen Kirchenführung, es könne nur misslingen, die Diskussion beenden zu wollen. Dies sei naiv und habe großen Schaden angerichtet. Auch Limburgs Bischof Bätzing hatte zuvor mit Kritik auf die Haltung des Vatikan reagiert: Er verbreitete in sozialen Medien die Regenbogenflagge - das Symbol der schwul-lesbischen Community - verbunden mit dem Text "Liebe ist keine Sünde". Essens Bischof Overbeck rief in einem Brief an die Pfarreien zu einer "wertschätzenden Neubewertung von Homosexualität" auf.

