Im Vatikan hat Papst Franziskus eine Bischofskonferenz zu Problemen der Amazonas-Region eröffnet.

Die dreiwöchige Synode begann mit einer Messe im Petersdom. Neben Bischöfen sind auch Ordensleute und Experten beteiligt. Hauptthema ist die Zerstörung der Regenwälder am Amazonas. Außerdem geht es um den Mangel an Geistlichen in der Region. Für Kontroversen sorgt der Vorschlag, in Ausnahmefällen auch Familienväter zu Priestern zu weihen. Aus Deutschland nimmt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, an der Amazonas-Synode teil.