Auch das vom Kölner Kardinal Woelki bisher unter Verschluss gehaltene Missbrauchsgutachten entlastet ihn offenbar von Vorwürfen.

Das Dokument wurde heute vom Erzbistum Köln erstmals unter strengen Auflagen zur Einsicht freigegeben. Es fordert zudem einen Kulturwandel in der katholischen Kirche. Dem derzeitigen männerbündlerischen System müsse unter anderem durch die Berufung von Frauen in Führungspositionen entgegengewirkt werden, empfiehlt die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl.



Die Gutachter untersuchten den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester. Ihre Untersuchung wurde von Woelki bisher unter Verschluss gehalten, wofür er äußerungsrechtliche Bedenken anführt. Westpfahl Spilker Wastl weist die Vorwürfe zurück. Woelki gab stattdessen ein neues Gutachten bei dem Kölner Strafrechtler Björn Gercke in Auftrag, das in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde.



Ebenso wie Gercke sehen auch die Gutachter von Westpfahl Spilker Wastl Pflichtversäumnisse unter anderem bei Woelkis Vorgänger Joachim Meisner (1933-2017). Der von 1989 bis 2014 amtierende Erzbischof von Köln hatte nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals beteuert, "nichts geahnt" zu haben. Die Münchner Gutachter kommen jedoch zu dem Schluss, dass er die Fälle in seinem Bistum genau kannte. Er habe sich jedes Mal tief erschüttert gezeigt, aber kaum Maßnahmen ergriffen, um einer Wiederholung vorzubeugen.



Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl hat angeboten, das Gutachten auf ihre alleinige Verantwortung auf ihrer Website zu veröffentlichen. Darauf ist Woelki aber nicht eingegangen. Stattdessen gibt er Interessierten nun bis zum 1. April die Gelegenheit, das Gutachten im Tagungszentrum des Erzbistums einzusehen. Schriftliche Notizen sind dabei gestattet, Abschriften nicht.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.