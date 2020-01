Die Synodalversammlung der katholischen Kirche nimmt heute in Frankfurt am Main ihre inhaltliche Arbeit auf.

Der sogenannte Synodale Weg soll als Reformprozess dabei helfen, den Missbrauchsskandal in der Kirche aufzuarbeiten und zu überwinden. Zudem soll in Frankfurt über Themen wie die katholische Sexualmoral und die Rolle von Frauen in der Kirche gesprochen werden. Bei der Eröffnung der Versammlung gestern Abend unterstrich Kardinal Marx als Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz die Notwendigkeit, dass die Kirche Glaubwürdigkeit zurückgewinnen müsse.