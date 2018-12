Der wegen Vertuschung von Fällen sexuellen Missbrauchs verurteilte ehemalige australische Erzbischof Wilson ist freigesprochen worden.

Wie australische Medien berichten, hob ein Berufungsgericht in New Castle seine Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis auf. Zur Begründung hieß es, die Staatsanwaltschaft haben die Schuld Wilsons nicht zweifelsfrei nachgewiesen.



Der frühere Erzbischof von Adelaide war im Mai schuldig gesprochen worden, den mehrmaligen Missbrauch zweier Messdiener durch einen pädophilen Priester in den 1970er Jahren vertuscht zu haben. Erst nach massivem Druck aus Gesellschaft und Politik hatte er seinen Rücktritt erklärt. Die Haftstrafe war Mitte August in Hausarrest umgewandelt worden.