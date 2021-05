Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat den Vatikan aufgefordert, die Haltung gegenüber Homosexuellen zu ändern.

Wenn Paare in Treue und einer christlichen Haltung ihre Partnerschaft lebten, dann müsse es auch eine Möglichkeit geben, sie zu segnen, sagte Bätzing beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main. Zugleich wiederholte der Limburger Bischof seine Kritik an den zuletzt bundesweit organisierten Segnungsgottesdiensten für Homosexuelle. Er halte diese Initiative nicht für hilfreich, gerade weil sie auch als provokativ wahrgenommen würde.



Im März hatte die römische Glaubenskongregation die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare untersagt.

