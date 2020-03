Der Limburger Bischof Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Die Vollversammlung in Mainz wählte ihn zum Nachfolger von Kardinal Marx, der aus Altersgründen auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Bätzing wird der Deutschen Bischofskonferenz für sechs Jahre vorstehen. Der 58-Jährige nannte die weitere Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche, den Einsatz gegen Rassismus und Hetze sowie den gerade begonnenen Reformprozess als vorrangige Aufgaben in seinem neuen Amt. Er stehe ganz und gar für den Synodalen Weg, betonte Bätzing. Er sei davon überzeugt, dass dies eine Art und Weise des Einübens eines neuen Miteinanders von Laien und katholischer Kirche sei.

"Menschlich angenehmer Gesprächspartner"

Die Evangelische Kirche in Deutschland begrüßte die Wahl des Limburger Bischofs. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm sagte in Hannover, er habe Bätzing als ökumenisch höchst aufgeschlossenen und menschlich sehr angenehmen Gesprächspartner erlebt. Dies lasse ihn mit großer Zuversicht auf die künftige ökumenische Zusammenarbeit schauen.