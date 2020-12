Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat den Umgang des Vatikan mit der katholischen Kirche in Deutschland kritisiert.

Bei seinem Antrittsbesuch im Juni in Rom habe niemand Stellung zu seinen Vorschlägen zur Ökumene genommen, sagte der Limburger Kardinal der Fachzeitschrift "Herder Korrespondenz". Stattdessen sei zur Überraschung aller im September ein Schreiben der Römischen Glaubenskongregation mit massiven Einwänden gegen die Vorschläge gekommen.



In einem von Bätzing mitunterzeichneten Papier wird angeregt, dass katholische und evangelische Christen wechselseitig an der Abendmahls- oder Eucharistiefeier der anderen Konfession teilnehmen können. Der Arbeitskreis Ökumene hatte die Vorschläge erarbeitet. Bätzing betonte, dieses Gremium sei nicht "irgendein ökumenisches Kaffeekränzchen", sondern ein Kreis von Expertinnen und Experten, die auch persönlich leidenschaftlich ökumenisch seien.

