Neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist der Limburger Bischof Georg Bätzing.

Nach Angaben von Teilnehmern wählten ihn die katholischen Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz zum Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx. Der 58-jährige Limburger Bischof Bätzing leitete in der Bischofskonferenz bislang eine Kommission für den Interreligiösen Dialog.



Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihren Sitz in Bonn. Sie koordiniert die Arbeit der derzeit 69 katholischen Bischöfe und Weihbischöfe in Deutschland.