Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat sich für einen Zugang von Frauen zu Weiheämtern ausgesprochen.

"Das Diakonat für Frauen halte ich für sehr legitim", sagte Bätzing im Deutschlandfunk. Dieses Amt ist die erste Stufe des Weihesakraments, auf die das Priester- und das Bischofsamt folgen können. Die Frage, ob Frauen Weiheämter in der Kirche einnehmen dürfen, sei für ihn nicht abgeschlossen, sagte Bätzing. Der Weg zu einem gleichberechtigten Zugang für Frauen zu allen Weiheämtern sei ein langer, den man aber beginnen müsse.



Der Kölner Kardinal Woelki hatte sich zuvor erneut gegen eine Diskussion über die Priesterweihe von Frauen geäußert. Diese Frage sei definitiv von Papst Johannes Paul II. entschieden worden, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur: "Ich kann es nicht so behandeln, als sei die Frage offen. Dann findet die Diskussion außerhalb der Lehre der Kirche statt."

Proteste am Kölner Dom geplant

Katholische Frauenverbände sowie die Initiative Maria 2.0 wollen am Sonntag vor dem Kölner Dom erneut für eine geschlechtergerechte Kirche demonstrieren. Sie laden unter dem Motto "Kommt zu Tisch" zu einem Gottesdienst am Sonntagnachmittag auf dem Roncalliplatz neben der Kathedrale ein. Dabei werden an Tischen Brot und Wein geteilt und einander Segen gespendet, wie Maria 2.0 auf ihrer Internetseite ankündigt. Schon zum Weltfrauentag im März demonstrierten sie in Köln unter anderem dafür, dass Frauen den Zugang zu allen Ämtern in der katholischen Kirche bekommen.



"Wir wollen wieder zeigen, was wir nach wie vor sind: Draußen", heißt es dort. "Draußen vor den geschlossenen Mauern und Türen, hinter denen Entscheidungen getroffen, Weichen gestellt, gemeindliches Miteinander definiert, Leitungsaufgaben zu- und anvertraut sowie abgesprochen werden, sakramentale Handlungen eröffnet oder verweigert werden." Die Veranstaltung ist Teil einer achttägigen Aktionswoche mit Vorträgen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.