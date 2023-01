Die Anbetung der heiligen drei Könige auf einem Druck aus dem 19. Jahrhundert. (imago images/H. Tschanz-Hofmann)

Der Tag erinnert an die Geburt Jesu und damit nach christlichem Glauben an das Erscheinen Gottes in der Welt. Der Überlieferung zufolge kamen drei Weise aus dem Morgenland nach Bethlehem, um das Kind anzubeten. Sie sollen Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mitgebracht haben. Später erhielten sie die Namen Caspar, Melchior und Balthasar und wurden als Könige verstanden. Vor diesem Hintergrund entstand auch die Sternsinger-Aktion, bei der Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen und Spenden für Bedürftige in aller Welt sammeln.

Der Dreikönigstag ist in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie in Österreich ein gesetzlicher Feiertag.

