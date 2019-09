Die katholischen Bischöfe haben sich auf eine Satzung für den geplanten kirchlichen Reformprozess geeinigt.

Das teilte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda mit. Seinen Angaben zufolge stimmten der Regensburger Bischof Voderholzer und der Kölner Kardinal Wölki der Satzung in der vorliegenden Form nicht zu. Beide wollen sich dem synodalen Prozess aber nicht verschließen.



Zum ersten Advent am 1. Dezember soll der synodale Weg in Frankfurt am Main beginnen. Bischöfe und katholische Laien wollen in einer verabredeten Struktur die Folgen des Missbrauchsskandals, klerikalen Machtmissbrauch, die katholische Sexualmoral und die Rolle der Frauen in der Kirche diskutieren.