Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat die für den Mai angekündigten Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare in Kirchengemeinden kritisiert.

Der Konferenz-Vorsitzende Bätzing sagte in Bonn, Segnungsgottesdienste hätten ihre eigene theologische Würde und pastorale Bedeutung. Sie seien nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet. Der Limburger Bischof betonte zugleich, selbstverständlich hätten Menschen mit homosexueller Orientierung einen Platz in der Kirche - auch jene, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebten.



Mehrere katholische Gemeinden haben für den 10. Mai zu sogenannten "Segensgottesdiensten für Liebende" aufgerufen und dabei auch ausdrücklich homosexuelle Paare eingeladen. Sie reagieren damit auf das Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare, das auch unter deutschen Theologen und bei einigen Bischöfen auf deutliche Kritik gestoßen war.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.