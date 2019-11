Der katholische Bischof von Münster, Genn, hat um Entschuldigung für Versäumnisse im Umgang mit Missbrauchsfällen gebeten.

In einem offenen Brief schreibt er, es sei "ein verheerender Fehler" gewesen, dass ein zweimal verurteilter Priester unter seiner Verantwortung weiter Seelsorgedienste versehen habe. Für den Geistlichen aus Bochum war Genn in seiner Zeit als Ruhrbischof zuständig. In einem anderen Fall im Bistum Münster habe er einem beschuldigten Geistlichen nicht deutlich genug priesterliche Dienste untersagt, räumte der Bischof ein. Beide Fälle waren in diesem Monat bekannt geworden.