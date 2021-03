In den katholischen Bistümern mehrt sich die Kritik an der Absage des Vatikan zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Das Bistum Limburg, dessen Bischof Bätzing Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist, postete in sozialen Medien die Regenbogenflagge als Symbol der schwul-lesbischen Szene, versehen mit dem Satz "Liebe ist keine Sünde". Dies sei ein klares Statement für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, sagte dazu ein Bistumsssprecher. Zuvor hatte bereits der Essener Bischof Overbeck in einem Brief an die örtlichen Pfarreien eine wertschätzende Neubewertung der Homosexualität verlangt. Katholische Laien in den Bistümern Aachen und Münster riefen ihre Bischöfe zum Widerspruch gegen das Vatikan-Diktum auf. Dessen Glaubenskongregation hatte am Montag die Einführung von Segnungsfeiern für homosexuelle Paare untersagt. Es sei nicht erlaubt, Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschlössen, hieß es.

