In der katholischen Kirche in Deutschland wird über die Gründe für die zahlreichen Missbrauchsfälle diskutiert.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunk widersprach der Kölner Kardinal Woelki dem Hildesheimer Bischof Wilmer. Dieser hatte gesagt, der Missbrauch von Macht stecke "in der DNA der Kirche". Das stimme nicht, erklärte Woelki.



Der Missbrauch von Kindern durch katholische Priester erfülle ihn "mit tiefem Schmerz". Die Kirche müsse sich eingestehen, den Betroffenen viel zu lange nicht geglaubt zu haben, erklärte Woelki. "Das ist eine schwere Schuld, die wir auf uns geladen haben". Gleichzeitig betonte er, der Großteil der Priester und der kirchlichen Angestellten habe nichts mit dem sexuellen Missbrauch zu tun gehabt.



In der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" forderte der Hildesheimer Bischof Wilmer einen klaren Kurs bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Es gehe dabei um Gerechtigkeit, nicht um den Ruf der Kirche, erklärte er.



Der Berliner Erzbischof Koch zeigte sich betroffen: Er sagte der "Märkischen Oderzeitung", gerade an Weihnachten, "wo wir uns doch daran erinnern, dass Gott als Kind auf die Welt kommt, ist der Gedanke daran, dass Kinder, die uns anvertraut wurden, von Priestern missbraucht wurden, besonders unerträglich".