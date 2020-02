In der Debatte um Reformen in der katholischen Kirche spricht sich die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer für ein Ende des Zölibats aus.

Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie wünsche sich viel mehr Frauen in der Kirche und als ersten Schritt die Zulassung von Frauen als Diakonin. Zudem sei sie für die Aufhebung der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester. Dies könnte die Kirche attraktiver machen.



Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe auch gute Gründe für den Zölibat. Entscheidend sei die Frage, wie man sicherstellen könne, dass es auch in 20 Jahren noch Eucharistiefeiern gebe. Er plädiere dafür, die Weihe von sogenannten viri probati, also verheirateten Männern, zuzulassen. Das heiße aber nicht, dass man den Zölibat abschaffen müsse.



In Frankfurt am Main findet derzeit die erste Runde des Reformdialogs zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland statt. Daran nehmen 230 Bischöfe und Laien teil.