Papst Franziskus hat nach Rom zitiert. Seit fünf Jahren ist er das Oberhaupt der katholischen Kirche. Nun macht er den Missbrauchsskandal zur Chefsache. Endlich soll über die Ursachen der zahlreichen Fälle von sexuellem Missbrauch gesprochen werden, über die Rolle, die der Zölibat dabei spielen kann und über Prävention. Der Termin im Februar wird im Fokus der weltweiten Berichterstattung stehen.

Natürlich gab es für den Papst in den vergangenen Jahren etliche andere Baustellen zu bearbeiten: die Kurie reformieren, den Pomp und die Abgehobenheit im Vatikan reduzieren, die Liste ist lang. Die Liste von Dingen, die die katholische Kirche zu der welt- und lebensfremden Institution gemacht hat, die sie schon seit sehr langer Zeit ist. Deren Vertreter scheinbar über dem Gesetz stehen, ob es nun um kriminelle Seilschaften der Vatikanbank geht oder um den Priester, der sich an Kindern vergeht. Der Herr Pfarrer darf das.

Nein, er darf das nicht.

Seine Autorität in der Gemeinde wie in der Kirche soll er nutzen, um Beistand zu leisten, zu versöhnen, um Last von den Menschen zu nehmen oder auch deren unethisches Verhalten zu tadeln. Nicht aber, um die eigene Gier, Geltungssucht oder den Geschlechtstrieb zu befriedigen.

Kirche hat sich von ihrer Gemeinde abgesetzt

Schon lange bevor die Volksparteien begannen, sich von ihren Wählern zu entfernen, hat sich die katholische Kirche von ihren Gläubigen abgesetzt, hat sich – bedingt durch ihre hierarchische, patriarchale Struktur – über die Gemeinden gestellt.

Ja, es gibt sie noch, die Priester und auch Bischöfe, die die Nächstenliebe als ihre Pflicht sehen, die sich als Seelsorger und Hirten verstehen, die Populisten und Fremdenfeinden entgegen treten, die die christliche Lehre leben.

Wer aber zu Weihnachten die eine oder andere entrückte Predigt gehört hat, mit den immer gleichen Floskeln und ohne irgendeine Vision oder Haltung, der weiß: Es gibt sehr viele von den anderen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, die nur qua Amt ein Publikum haben, aber nicht mit diesem im Kontakt stehen.

Wie weit entfernt die katholische Kirche vom wirklichen Leben ist, zeigt sich schon in den Abweichungen vom Arbeitsrecht, die die katholischen Arbeitgeber nur zu ungern aufgeben, jetzt, da sie es müssen, da sie juristisch dazu gezwungen werden. Wer seinen Angestellten geltende Rechte verwehrt, der hat erstens das Prinzip der Gleichheit nicht verstanden, das ja vor allem vor Gott gelten soll – wie man seit Jahrhunderten hört, der nimmt es zweitens mit der Nächstenliebe nicht so genau und der hält sich drittens für etwas Besseres bzw. jemanden, für den die allgemeinen Regeln und Gesetze nicht gelten.

Dienst am Menschen sieht anders aus. Und dafür sind in der katholischen Kirche auch meistens die Laien zuständig. Von der Schwangeren-Konfliktberatung bis zur Sterbebegleitung.

Messen mit zweierlei Maß

Wie lauten eigentlich die Antworten der katholischen Kirche auf die Fragen dieser Zeit? Auf Leiharbeit, prekäre Beschäftigung, Wohnungsnot? Nein, das stille Stoßgebet ist nicht gemeint, gemeint sind Antworten oder wenigstens Ideen. In den Predigten ist schon mal etwas zu hören, aber gibt es ab und zu eine gemeinsame Erklärung oder einen offenen Brief zu einem drängenden politischen Problem?

Selten bis gar nicht. Das liegt daran, dass sich die Kleriker nicht zuständig fühlen. Und dass es ihnen gar nicht darum geht, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln und zu zeigen.

Und so wird auch die Konferenz in Rom zum Missbrauch nichts Anderes werden als weiße Salbe. Der öffentliche Druck bringt das Thema ganz oben auf die Tagesordnung. Man spricht mal ein paar Tage drüber, hört sich Vorträge an, denkt über Prävention nach. Aber eigentlich macht man weiter wie bisher, denn bisher haben die vielen schwarzen Schafe ja auch nicht gestört, sie wurden versteckt, geschützt, nicht angezeigt, nicht exkommuniziert.

Aber wehe, eine Mutter von vier Kindern denkt darüber nach, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Da zerstört sie doch ein Leben. Und ist nicht mehr so willkommen in der Kirche. Wenn ein Priester einen jungen Menschen missbraucht, zerstört er mindestens ein Leben, meistens das mehrerer Menschen im Umfeld und das der Nachkommen. Der Herr Pfarrer darf das.

Nein, er darf das nicht. Er durfte das auch nie. Und das muss endlich sichtbar werden.