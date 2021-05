Mitglieder der katholischen Düsseldorfer Gemeinde St. Margareta haben den Kölner Kardinal Woelki von einer Firmung ausgeladen.

In einem offenen Brief bitten sie ihn "eindringlich", den Termin Anfang Juni an einen Vertreter zu übertragen. Wie unter anderem die "Rheinische Post" berichtet, gehört zu den 140 Unterzeichnern auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das Sakrament der Firmung könne nur jemand vollziehen, "der als Christ in seinem Amt und in seinem Handeln glaubwürdig" sei. Auf Woelki treffe dies leider nicht mehr zu. Man habe das Vertrauen in Woelki als Bischof verloren. Das Kölner Erzbistum mit Kardinal Woelki an der Spitze steht besonders in der Kritik, seit es ein Gutachten zum Thema der sexualisierten Gewalt unter Verschluss hielt.

