Der emeritierte Münsteraner Weihbischof Dieter Geerlings hält es für geboten, dass die katholische Kirche auch gleichgeschlechtliche Paare segnen kann.

Der 72-Jährige sagte auf einer Veranstaltung der Queergemeinde in Münster, das sei seine persönliche Meinung, und er wisse, dass sich diese Überzeugung nicht mit den Vorstellungen der Amtskirche decke. Die Kirche dürfe den Segen aber nicht verweigern, wenn Menschen danach verlangten. Über die Veranstaltung berichtet unter anderem das Portal kirche-und-leben.de.



Geerlings betonte, er verstehe die Aufregung in der Kirche über Schwule und Lesben nicht mehr. Die Kirche müsse die Erkenntnisse der Wissenschaft über Gleichgeschlechtlichkeit wahrnehmen und Homosexualität aus der "Ecke der Pathologie" befreien. Segnung bedeute, darum zu bitten, dass die Beziehung gelinge und Gott helfend und liebend in ihr anwesend sei. Dabei gehe es nicht um eine "Beurteilung der Lebensführung".



Der Weihbischof unterstrich, eine Neubewertung sei theologisch möglich. Das Zweite Vatikanische Konzil habe festgehalten, dass "Sexualität mehr ist, als allein der Fortpflanzung zu dienen und dass sie mit Liebe zu tun hat". Geerlings hat nach eigenen Worten "im Einvernehmen mit dem Bistum Münster ein Papier zur Veränderung der kirchlichen Sexualmoral für den Synodalen Weg eingereicht."



Einige evangelische Landeskirchen nehmen inzwischen kirchliche Eheschließungen homosexueller Paare vor. Der katholische Katechismus mahnt, Homosexuelle keinesfalls ungerecht zurückzusetzen. Eine Eheschließung lehnt die Kirche ab, es gibt aber einigen Zuspruch für Segnungen.