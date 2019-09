Die Entschädigung von Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche wird neu geregelt.

Das hat die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda beschlossen. Wie der Missbrauchsbeauftragte Ackermann mitteilte, sollen zunächst alle Antragsteller ein Grund-Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro bekommen. Anschließend könne es weitere Entschädigungen geben.



Laut Ackermann sind zwei verschiedene Modelle im Gespräch: entweder eine Pauschale von 300.000 Euro oder Beiträge zwischen 40.000 und 400.000 Euro. Welches Modell am Ende zum Tragen kommt, will die Bischofskonferenz zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.



Der Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch", Katsch, sprach sich für pauschale Entschädigungen aus. Die Initiative hat das Entschädigungskonzept miterarbeitet.