Der jahrelange Missbrauch von Minderjährigen in der Katholische Kirche beschäftigt inzwischen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland.

Ermittlungen seien unter anderem in Freiburg, Würzburg und Osnabrück aufgenommen worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Sechs Juristen hatten in der vergangenen Woche bei Staatsanwaltschaften in allen 27 Bistümern Anzeige gegen Unbekannt wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingereicht, um Ermittlungen anzustoßen. In Köln und Regensburg liefen bereits zuvor Untersuchungen, unabhängig von den aktuellen Anzeigen.



Die Juristengruppe um den Passauer Strafrechtsprofessor Putzke argumentiert, eine von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Studie habe zureichende Anhaltspunkte für Straftaten geliefert.



Bundesweit geht es den Angaben zufolge um mehr als 3.600 juristisch nicht aufgearbeitete Fälle, von denen etwa 2.000 noch nicht verjährt sind.