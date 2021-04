Die fünf großen katholischen Frauenverbände im deutschsprachigen Raum haben die Aufhebung des Segnungsverbots für homosexuelle Paare gefordert.

In einem Offenen Brief an die römische Glaubenskongregation verlangen die Verbände von der katholischen Kirche eine Erneuerung der Sexual- und Beziehungsethik. Gottes Liebe sei allen Menschen zugesagt, unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung, schreiben sie in dem heute veröffentlichten Brief. Sexualität sei Teil der Schöpfung. Die Katholische Frauenbewegung Österreichs, der Schweizerische Katholische Frauenbund, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, der Katholische Deutsche Frauenbund und die Katholische Frauenbewegung Südtirol zählen insgesamt rund eine Million Mitglieder.

