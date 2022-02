Nun lässt auch die katholische Kirche in Spanien Missbrauchsfälle untersuchen. (imago / Robert Harding)

Das kündigte deren Vorsitzender, Kardinal Juan Jose Omella, in Madrid an. Damit reagieren die Bischöfe auf zunehmende Kritik, sich gegen eine unabhängige Aufklärung zu wehren. Nach der Veröffentlichung von fast 950 Missbrauchsfällen in den Medien war der Druck vor allem durch die Politik zuletzt stark gewachsen.

