Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hält es für denkbar, den Zölibat etwas zu lockern.

Unter Zölibat versteht man im Christentum das Versprechen oder Gelübde der Ehelosigkeit. Marx sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", er könne sich durchaus vorstellen, dass es sinnvoll sei, "unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Regionen verheiratete Priester zuzulassen."

Angesehene Familienväter in entlegenen Regionen

Hintergrund von Marx' Äußerungen ist die kommende Amazonien-Synode im Oktober in Rom. Schon vor einigen Wochen kursierte dazu ein Arbeitspapier zu der Bischofskonferenz. Demnach soll die Synode die Möglichkeit prüfen, in entlegenen Gegenden ältere und angesehene Familienväter zur Priesterweihe zuzulassen.



Das könnte bedeuten, dass Marx seine Haltung zumindest angepasst hat. Im Juni sagte er noch, weil die Ehelosigkeit die Lebensform Jesu sei, werde sie nicht verschwinden. Im Interview mit der FAS betonte er nun, es gehe nicht um den Zölibat allein, sondern um die Zukunft der priesterlichen Lebensform. Entscheidend sei für ihn, "ob und wie der Zölibat so gelebt werden kann, dass er ein positives Zeichen ist und auch die Priester in ihrem Leben nicht beschädigt". Es werde da "keinen deutschen Sonderweg" geben.



Kaum Spielraum sieht Marx bei der Weihe für Frauen. Papst Johannes Paul II. habe 1994 klar festgelegt, dass die Kirche keine Vollmacht dazu habe, sagte er: "Ich kann nicht erkennen, wie wir das heute theologisch beiseite legen können."

"Keine einzige durchgängig stichhaltige Begründung"

Kritik am Zölibat gibt es immer wieder. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf sagte im Juli der Münsteraner Bistumszeitung "Kirche+Leben", es gebe "keine einzige Begründung für den Zölibat, die von den Anfängen bis heute durchgängig stichhaltig" gewesen sei. Es gebe auch kein Gebot Jesu. Die Verbindung zwischen dem Vorsteherdienst des Priesters in einer Gemeinde und dem Charisma des Zölibats: dieses "Junktim" gehöre nicht zum Wesen des Priestertums.