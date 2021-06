Kardinal Reinhard Marx hat Papst Franziskus angeboten, auf das Amt des Erzbischofs von München und Freising zu verzichten. Auf einer Pressekonferenz erläuterte er seine Beweggründe. Er habe die Entscheidung bereits an Ostern gefällt und den Papst Ende Mai infomiert. Nun warte er auf dessen Antwort.

Der Kardinal betonte, dass die Opfer von sexuellem Missbrauch durch Priester auf ein Zeichen hofften. Die juristische Aufarbeitung sei wichtig, aber nicht ausreichend. Die institutionelle Verantwortung für ihre Bistümer könnten nur die Bischöfe übernehmen. Marx appellierte an die Veränderung von Strukturen und Organisationen. Die Kirche müsse aus dieser Krise lernen. Gleichzeitig bekräftigte er, dass er nicht amtsmüde sei und sein Dienst für die Kirche noch nicht zuende sei. Über seine Zukunft müsse jetzt der Papst entscheiden.



Zuvor hatte das Erzbistum die Entscheidung des Klerikers mitgeteilt. In seinem Brief an den Papst heißt es, die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen: "Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten." Die Untersuchungen und Gutachten der zurückliegenden zehn Jahre zeigten für ihn durchgängig, dass es "viel persönliches Versagen und administrative Fehler" gegeben habe, aber "eben auch institutionelles oder systemisches Versagen".

Marx fordert Reformdialog

Die Diskussionen der letzten Zeit hätten gezeigt, "dass manche in der Kirche gerade dieses Element der Mitverantwortung und damit auch Mitschuld der Institution nicht wahrhaben wollen und deshalb jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen", so der Kardinal weiter. Dieser Haltung erteilte er eine klare Absage. Stattdessen müsse etwa der in Deutschland begonnene Reformprozess Synodaler Weg weitergehen. Marx hatte sich dafür stark eingesetzt.



Mit seinem Amtsverzicht könne vielleicht ein persönliches Zeichen gesetzt werden für einen neuen Aufbruch der Kirche. Marx schreibt: "Ich will zeigen, dass nicht das Amt im Vordergrund steht, sondern der Auftrag des Evangeliums." Papst Franziskus teilte Marx mit, dass dieser bis zu einer Entscheidung seinen bischöflichen Dienst weiter ausüben solle.



Marx war von 2014 bis 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Vor Kurzem hatte er nach Kritik von Opfern sexueller Gewalt in der katholischen Kirche auf das Bundesverdienstkreuz verzichtet. Für diesen Sommer wird ein Gutachten über Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising erwartet, das vor allem herausarbeiten soll, wie sexueller Missbrauch von Priestern im Bistum möglich wurde und ob hochrangige Geistliche Täter schützten.

Reaktionen auf das Rücktrittsangebot

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, würdigte das Wirken seines Amtsvorgängers und bezeichnete ihn als eine der tragenden Säulen der Bischofskonferenz. Marx habe ihn zuvor über den Schritt informiert, sagte Bätzing in Bonn.



Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, reagierte mit Erschütterung auf den angebotenen Amtsverzicht von Kardinal Marx. Es gehe der Falsche, sagte Sternberg der "Rheinischen Post". Was Marx in der Ökumene, bei der Reformbewegung Synodaler Weg und auch bei der Missbrauchsaufarbeitung geleistet habe, sei sehr wichtig gewesen. Sollte der Rücktritt angenommen werden, fehle eine ganz wichtige Persönlichkeit im deutschen Katholizismus.



Der geistliche Begleiter des synodalen Wegs, Pater Hagenkord, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Marx gehe voran und andere könnten ihm folgen. Anders als die Variante im Erzbistum Köln, die Verantwortung für den Missbrauch juristisch zu klären, habe Marx mit seinem Ersuchen Verantwortung übernehmen wollen. Das Rücktrittangebot an Papst Franziskus werde durch die ganze Welt gehen. Marx sei nicht irgendjemand. Der Jesuitenpater und Mitglied der Päpstlichen Kinderschutz-Kommission, Zollner, lobte das Rücktrittsangebot als wichtiges Zeichen dafür, dass die Botschaft und die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Amtsträger wichtiger seien als die persönliche Stellung.

