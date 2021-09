Der Kölner Kardinal Woelki bleibt im Amt.

Das teilte die Apostolische Nuntiatur über die Pressestelle der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Bonn mit. Weiter heißt es, Woelki werde in den kommenden Monaten bis zum Beginn der Fastenzeit eine Auszeit nehmen.



Woelki stand im Zusammenhang mit der Missbrauchsaffäre in der katholischen Kirche unter Druck. Der Unmut über den Erzbischof war gewachsen, nachdem er die Veröffentlichung eines Gutachtens über den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt mit Verweis auf rechtliche Gründe verhindert hatte. Woelki selbst wurde juristisch entlastet. Einen Rücktritt lehnte er mehrfach ab.



Im Juni schickte der Papst zwei Gesandte nach Köln, um die Situtation vor Ort zu prüfen. Dabei ging es auch um die Rolle des Hamburger Erzbischofs Heße. In der vergangenen Woche lehnte der Papst ein Rücktrittsgesuch Heßes ab.

