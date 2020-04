Bundesjustizministerin Lambrecht hat die Vereinbarung der Bischöfe über die Aufarbeitung von Missbrauch als "großen Schritt nach vorne" bezeichnet.

Lange habe die katholische Kirche Taten vertuscht, sagte Lambrecht in Berlin. Die katholischen Bischöfe einigten sich mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Rörig, auf verbindliche Standards zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Dazu gehört die Einrichtung von unabhängigen Kommissionen in allen Bistümern. Diese Standards sollen regelmäßig von unabhängiger Seite überprüft werden.



Lambrecht betonte, darauf hätten die Opfer sehr lange gewartet, manche einen Großteil ihres Lebens. Umso wichtiger sei es, dass die unabhängige und transparente Aufarbeitung der Taten nun rasch in allen Bistümern beginne und die Stimmen der Opfer gehört würden.