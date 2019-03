Die Katholische Kirche will den Anteil von Frauen in Führungspositionen steigern.

Bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen sagte der Osnabrücker Bischof Bode, in den kommenden vier Jahren solle mindestens ein Drittel der leitenden Positionen in den Diözesen mit Frauen besetzt werden. Eine Studie habe ergeben, dass sich ihr Anteil zwischen 2013 und 2018 zwar von 13 auf 19 Prozent erhöht habe, dies sei jedoch bei Weitem nicht ausreichend, so Bode. Erst ab einem Frauenanteil von etwa 30 Prozent ändere sich nach Einschätzung der Experten tatsächlich etwas in den Systemen. Die Kirche will 2023 überrprüfen, ob sie ihrem Anspruch gerecht geworden ist.