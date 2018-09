Als Konsequenz aus der Studie zu sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, weitere Nachforschungen angemahnt.

Er hoffe auf einen - Zitat - historischen Wendepunkt, sagte Rörig im Deutschlandfunk. Man habe mit der vorgelegten Studie eine Zäsur und wichtige Erkenntnisse für den anstehenden Aufarbeitungsprozess erhalten. Dieser müsse von unabhängigen Experten durchgeführt werden, betonte Rörig. Die Frage sei, ob die Kirche auch bereit sei, um gemeinsam mit dem Staat dafür eine verbindliche Grundlage zu schaffen in einer Art Kirchenstaatsvertrag. Darin könnten Externe mit den Ermittlungsbefugnissen betraut sowie Fragen zur Akteneinsicht und zum Datenschutz geregelt werden.



Zum Abschluss der Vollversammlung will sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, heute in Fulda zu den Beratungen über die Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal äußern.