Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat sich in den Skandal um das frühere katholische Piusheim in Oberbayern eingeschaltet.

Rörig schrieb nach eigenen Angaben einen persönlichen Brief an den zuständigen Erzbischof, Kardinal Marx. Er habe darum gebeten, jenseits der Strafverfolgung auch die schon verjährten Fälle aufzuarbeiten. Marx habe auf den Brief auch geantwortet. Aber er habe leider noch kein starkes Signal für eine unabhängige Aufarbeitung gesetzt, kritiserte Rörig. Zu Ostern wäre dies ein immens wichtiges Signal für die Betroffenen gewesen.



Ein Sprecher des Bistums sagte, Kardinal Marx habe der Deutschen Bischofskonferenz nicht vorgreifen wollen. Diese entscheide Ende des Monats über ein einheitliches Vorgehen.



Bei der Staatsanwaltschaft München laufen Vorermittlungen gegen einen früheren Mitarbeiter des seit 14 Jahren geschlossenen Kinderheims. Mehrere ehemalige Bewohner berichten von massiver sexualisierter Gewalt.