Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, und die Deutsche Bischofskonferenz haben sich auf verbindliche Standards zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen geeinigt.

Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten beide Seiten in Berlin. Demnach soll es künftig in allen 27 Bistümern eine Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs geben. Diesen Gremien sollen neben Vertretern des Bistums auch Betroffene sowie Experten aus Wissenschaft, Justiz und öffentlicher Verwaltung angehören. Auch Fälle, die wegen Verjährung oder dem Tod der Beteiligten nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können, sollen dort besprochen werden.



Damit ist die Katholische Kirche die erste Institution in Deutschland, die eine entsprechende Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten Rörig abgeschlossen hat. Sie könnte zum Vorbild für weitere Einrichtungen wie Schulen, Sportvereine oder die Evangelische Kirche werden.

Evangelische Kirche kündigt Studie an

Die Evangelischen Kirche in Deutschland hatte zuvor angekündigt, sexualisierte Gewalt in einer Studie umfassend aufzuarbeiten. Die zuständige Bischöfin Fehrs sagte, man wolle klären, welche besonderen Risikofaktoren für Missbrauch es in der Kirche und der Diakonie gebe. Bislang habe man rund 785 Opfer von Missbrauch unter dem Dach von Kirche und Diakonie ermittelt, hieß es am Wochenende.