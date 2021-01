Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat dem Kölner Kardinal Woelki eine mangelhafte Aufklärung von Missbrauchsfällen vorgeworfen.

Woelki diskreditiere den Aufarbeitungsprozess in der Katholischen Kirche, da er ein Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen unter Verschluss halte, sagte Rörig dem "Spiegel". Alle Personen, die zur Vertuschung von sexualisierter Gewalt in der Kirche beigetragen hätten, müssten benannt werden.



Auch der Katholikenrat des Erzbistums warf Woelki fehlende Transparenz vor und kündigte an, die Zusammenarbeit mit ihm in einzelnen Projekten zu beenden.



Woelki hatte die Veröffentlichung eines Gutachtens zum Umgang der Katholischen Kirche mit Missbrauchsvorwürfen gestoppt. Als Begründung nannte er methodische Mängel.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.