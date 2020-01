Rund zehn Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland hat die Opferinitiative "Eckiger Tisch" eine schleppende Aufarbeitung beklagt.

Ihr Sprecher Katsch sagte der Deutschen Presse-Agentur, vielerorts habe es noch keine echte Aufklärung gegeben. Er hoffe, dass die Bischöfe im Frühjahr endlich grünes Licht für die unabhängige und transparente Aufarbeitung gäben. Dann könnten unabhängige Forscher in die Archive der Bistümer gehen und die Verantwortlichkeiten klären.



Katsch betonte, zwar sei gesellschaftlich viel in Bewegung geraten. Aber was Unterstützung und Hilfe für die Opfer angehe, seien dies zehn verlorene Jahre gewesen. So werde die Debatte um Entschädigungen erst jetzt geführt. - Anläßlich des Jahrestages wird sich auch der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Trierer Bischof Ackermann, heute äußern.