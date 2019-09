Der Münsteraner Bischof Genn hat sich für Reformen in der katholischen Kirche ausgesprochen.

Sie brauche eine neue Machtverteilung, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das bedeute ein neues Verhältnis von Laien und Priestern, von Haupt- und Ehrenamtlichen sowie von Männern und Frauen. Er selbst sei "bereit, Macht abzugeben und mich etwa einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu stellen, in der dann auch Laien mitentscheiden werden".



Genn, der der vatikanischen Kongregation für die Bischöfe angehört, verteidigte den sogenannten "Synodalen Weg" der deutschen katholischen Kirche. Vorgesehen ist ein Dialog der Bischöfe mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken über Themen wie Sexualmoral, priesterliche Lebensform und die Rolle von Frauen.



Man könne als Deutsche Bischofskonferenz nicht eine wissenschaftliche Studie zum sexuellen Missbrauch in Auftrag geben und dann zur Tagesordnung übergehen, betonte Genn. Am "Synodalen Weg" hatte es Kritik aus dem Vatikan gegeben.