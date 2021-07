Die Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" zeigt sich unzufrieden mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen durch die katholische Kirche.

Es sei ein Skandal, dass es bis heute weder eine Beratungs- noch ein Anlaufstelle für die Opfer der Kirche gebe, sagte der Sprecher der Initiative, Katsch, der Deutschen Presse-Agentur. Man sei desillusioniert über die Geschwindigkeit, mit der Aufarbeitungsprojekte in der katholischen Kirche auf den Weg gebracht worden seien.



Die Deutsche Bischofskonferenz hatte gestern mitgeteilt, dass es gut ein Jahr nach einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung in den meisten Diözesen eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gebe - aber längst noch nicht in allen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.