Papst Franziskus hat Verständnis für die Empörung über die weltweiten Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche geäußert.

Der sexuelle Missbruch von Kindern durch Priester sei grässlich, sagte der Papst auf dem Rückflug von seinem Besuch in Estland. In der Kirche sei dies umso skandalöser, weil diese die Kinder zu Gott führen und nicht zerstören solle. Zu der gestern vorgestellten Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland äußerte sich der Papst nicht explizit. Demnach werden 1.670 Geistliche beschuldigt, von 1946 bis 2014 in Deutschland 3.677 Kinder missbraucht zu haben. Opferverbände kritisieren die Untersuchung als zu oberflächlich. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, bat alle Opfer um Entschuldigung. Die Bischöfe haben unterdessen ihre Beratungen in Fulda fortgesetzt. Zum Abschluss der Tagung wollen sie morgen erste Konsequenzen und weitere Schritte vorstellen.