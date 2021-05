Papst Franziskus hat zu einer strengeren Regulierung der Finanzmärkte aufgerufen.

Während die Realwirtschaft sich in einer Krise befinde und viele Menschen arbeitslos seien, gäbe es an den Finanzmärkten ein beispielloses Übermaß, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Videobotschaft. Franziskus warnte, dass die Armen wieder die Konsequenzen der Finanzspekulation tragen müssten. Er forderte die Regierungen auf, die Märkte besser zu steuern. Noch gebe es Zeit für einen globalen Wandel, der eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft schaffe, meinte Franziskus

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.