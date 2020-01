Papst Franziskus hat auf Kritik seines Vorgängers Benedikt reagiert und betont, dass er grundsätzlich am Zölibat für Priester festhalten will.

Vatikansprecher Bruni sagte, Franziskus betrachte den Zölibat als ein Geschenk für die Kirche und sei nicht der Ansicht, dass er optional sei. In einigen entfernten Weltgegenden wie etwa auf pazifischen Inseln könne er sich jedoch Ausnahmen vorstellen, um dem Priestermangel zu begegnen.



Gestern war der Vorabdruck eines Buches veröffentlicht worden, das der emeritierte Papst gemeinsam mit Kurienkardinal Sarah geschrieben hat. Sie appellieren darin an Franziskus, das Gebot der Ehelosigkeit für Priester nicht zu lockern. Eine Entscheidung in dieser Frage wird in den nächsten Wochen erwartet.