Papst Franziskus hat dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland offenbar zugestimmt.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte zum Auftakt der Herbstversammlung in Fulda, es gebe kein Stoppschild aus Rom. Gespräche, die er vergangene Woche in Rom mit dem Papst geführt habe, seien durchweg positiv und ermutigend gewesen. Marx betonte gleichzeitig, die katholische Kirche in Deutschland wolle keinen Sonderweg beschreiten. Der so genannte "synodale Weg" befasst sich mit den Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal und soll Machtmissbrauch, die katholische Sexualmoral und den Zölibat sowie die Rolle der Frau in der Kirche diskutieren.