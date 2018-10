Wegen des Missbrauchs-Skandals in der katholischen Kirche haben Juristen Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.

Nach einem Bericht des "Spiegel" wurden die Anzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften in allen 27 Bistümern eingereicht. Erstattet wurden sie von einer Gruppe Strafsrechtsprofessoren. Darin heißt es unter anderem, es gebe kein Recht der Kirche, ihre Institutionen von strafrechtlichen Eingriffen fernzuhalten.



Laut einer Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz gibt es in der katholischen Kirche mehr als 3600 juristisch nicht aufgearbeitete Missbrauchsfälle. Der Leiter der Untersuchung hatte einen mangelnden Aufklärungswillen in weiten Teilen der Kirche beklagt.